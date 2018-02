Mais de 200 civis mortos em quatro dias de bombardeamentos em Gouta

Graça Andrade Ramos - RTP08 Fev, 2018, 19:32 / atualizado em 08 Fev, 2018, 19:41 | Mundo

Entre os mortos contam-se 53 crianças. Centenas de outros civis ficaram feridos e os serviços de socorro médico estão em rotura. O Comité Internacional da Cruz Vermelha expressou preocupação com a deterioração das condições de segurança e humanitárias na área.



"Milhares estão a tentar sobreviver sem ajuda ou um lugar seguro da linha de fogo" em Gouta oriental, afirmou a organização na rede social Twitter.



Só quinta-feira, morreram 58 civis sob o bombardeamento, 21 deles na localidade de Arbine e 19 em Jirine. Em ambas as localidades morreram 15 crianças.A vasta região de Gouta oriental alberga mais de 400 mil pessoas, na maioria hostis ao Governo xiita alauíta do Presidente Bashar al-Assad.



O exército sírio não comentou os números do OSDH. O Governo sírio tem repetido que apenas ataca militantes.



Em Damasco, granadas de morteiro lançadas por fações armadas contra o Governo de Assad atingiram a zona velha da capital e mataram dois civis, provocando avultados estragos materiais.

Reunião do Conselho de Segurança

A ONU apelou a uma cessar fogo humanitário imediato na Síria pelo menos por um mês, dando voz a agências humanitárias, segundo as quais mais de 13 milhões de pessoas necessitam de auxílio humanitário para sobreviver na Síria.



A proposta deverá ser debatida durante uma reunião esta quinta-feira do Conselho de Segurança da ONU mas a Rússia, aliada de Assad, já deu a entender que não será praticável.



"Gostaríamos de ver um cessar-fogo, o fim da guerra, mas os terroristas, não penso que estejam de acordo", reagiu o embaixador russo em Nova Iorque, Vassily Nebenzia, perante jornalistas.



Os Estados Unidos apoiam a ideia do cessar-fogo e dizem que os ataques contra civis "devem cessar imediatamente".



"Os Estados Unidos apoiam o apelo das Nações Unidas em favor de um cessar-fogo de um mês para permitir o encaminhamento de auxílio humanitário e a evacuação sanitária de emergência de mais de 700 civis de Gouta oriental", disse em comunicado Heather Nauert, porta-voz da diplomacia americana.



Washington aponta o dedo a Assad mas também aos seus aliados em Moscovo.



"Os Estados Unidos estão extremamente preocupados pela escalada da violência em Idleb", no noroeste do país, "em Gouta oriental na periferia de Damasco, e noutras regiões da Síria ameaçadas pelos bombardeamentos aéreos do regime e da Rússia", referiu Nauert.

Mais de 100 mortos em Deir Ezzor

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA mencionou de novo denúncias do uso de armas químicas que os EUA atribuem ao Governo de Damasco.



"Estamos de novo horrorizados com informações recentes sobre a utilização de armas químicas pelo regime de Assad e pela escalada de bombardeamentos que mataram dezenas de civis nas últimas 48 horas, assim como pelos ataques odiosos contra a infraestrutura civil, nomeadamente hospitais", referiu.



"Apelamos todas as partes a comprometer-se em favor de uma desescalada incondicional da violência e de um acesso humanitário total para fazer face à catástrofe humanitária criada pelos ataques brutais do regime de Assad nestas regiões", insiste o Departamento de Estado, cujas referências contestam implicitamente a legitimidade do Governo eleito de Bashar al-Assad.



A tensão entre Damasco e Washington não cessou de crescer nas últimas semanas.



Depois das denúncias da utilização de armas químicas e dos bombardeamentos em Gouta, os EUA reconheceram esta quinta-feira que mataram pelo menos 100 membros de "forças pró-regime" em Deir Ezzor, numa retaliação contra um ataque de forças governamentais contra o quartel general da coligação liderada pelos Estados Unidos na Síria.



Damasco diz que o ataque da coligação foi um "massacre" e um "crime de guerra".