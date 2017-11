Mais de 230 mortos em atentado contra mesquita no Egito

RTP24 Nov, 2017, 12:49 / atualizado em 24 Nov, 2017, 16:18 | Mundo

O atentado ainda não foi reivindicado, mas tudo aponta para radicais islâmicos. Depois das bombas explodirem, os atacantes dispararam indiscriminadamente sobre quem fugia.



Incendiaram igualmente os carros dos fiéis, para bloquearem as estradas e possíveis rotas de fuga.



A mesquita atacada é conhecida pelo nome al-Rawda e situa-se na cidade de Bir al-Abd, a cerca de 40 quilómetros da capital da província do norte do Sinai, El-Arish.O Presidente Abdel Fattah al-Sissi convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança egípcio.



Testemunhas citadas pela agência Reuters dão conta de grande movimentação de ambulâncias no local nos momentos seguintes ao atentado.



De acordo com a France Presse, os agressores terão chegado ao local em quatro veículos todo-o-terreno, atingindo os fiéis que se encontravam na mesquita durante as orações desta sexta-feira.



A mesquita de al-Rawda é habitualmente frequentada por muçulmanos adeptos do sufismo, uma corrente mística do Islão que o grupo islamita Estado Islãmico considera herética e procura combater.



De acordo com fontes médicas, entre os fiéis estavam também muitos recrutas das forças de segurança egípcias, outro dos alvos favoritos do grupo radical.



Donald Trump reagiu através da rede social Twitter, considerando o atentado "horrível e cobarde".



"O mundo não pode tolerar o terrorismo, devemos vencer militarmente [os terroristas] e desacreditar a ideologia extremista que forma a base da sua existência", escreveu o Presidente dos Estados Unidos da América.



Trump sublinhou ainda que o ataque visou "fiéis inocentes e indefesos".



As autoridades egípcias têm sido confrontadas com ataques reivindicados pelo Estado Islâmico na região setentrional do Sinai, onde morreram centenas de polícias e soldados nos últimos três anos.



O Governo do Egito já declarou três dias de luto nacional.



(em atualização)