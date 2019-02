Mais de 2.400 mortos e 11.700 feridos em acidentes de viação em Angola em 2018

Lusa25 Fev, 2019, 13:28 | Mundo

As estatísticas representam, contudo, uma diminuição do número de óbitos (-149), comparativamente a 2017, mas um aumento em mais 840 feridos e 879 acidentes em relação ao ano anterior.

As províncias com maior número de mortos foram Luanda, Huambo, Zaire e Benguela, e para os feridos a capital do país continua a liderar as estatísticas, seguida de Lunda Sul, Benguela, Huambo, Huíla, Cabinda e Bié.

A causa dos acidentes foi essencialmente choques entre automóveis, seguido de choques entre veículos e velocípedes, choques contra obstáculos fixos, despistes, capotamentos e atropelamentos, estes últimos com um registo de 1.097 óbitos e 3.267 feridos do total registado em 2018.

O documento, a polícia refere que na província de Luanda, o município com o mesmo nome foi o mais afetado com 33% dos acidentes registados, tendo 34% dos casos sido registados no fim-de-semana.

As principais causas e fatores dos acidentes são, segundo se indica no documento, o uso de telemóvel durante a condução, a falta de uso do cinto de segurança, a mudança de direção irregular e o trânsito intenso.