Mais de 25 mil haitianos deportados de regresso ao país em 2021

"O Haiti está a sofrer níveis alarmantes de assassínios e raptos por grupos criminosos que controlam áreas estratégicas do país, numa situação agravada por uma impunidade de longa data, violações dos direitos humanos e crimes a meio de uma crise humanitária", escreveu a HRW, em comunicado.

"Os regressos ao Haiti podem custar a vida", acrescentou a ONG de defesa dos direitos humanos, apelando para o fim desta prática.

Entre 01 de janeiro de 2021 e 26 de fevereiro de 2022, 25.765 pessoas foram expulsas ou deportadas para este país das Caraíbas, segundo dados reunidos pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Os Estados Unidos são responsáveis pela deportação de 79%, ou 20.309 pessoas, enquanto Bahamas, Cuba, Ilhas Turcas e Caicos e México são também algumas das nações que devolveram cidadãos haitianos.

"É inconcebível que qualquer governo envie pessoas de volta ao Haiti, dada a deterioração das condições de segurança no país e os consequentes riscos acrescidos para a vida e segurança", disse César Muñoz, investigador da HRW para as Américas.

Desde 19 de setembro de 2021, data em que a OIM começou a reunir informação detalhada sobre as deportações, e 14 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos enviaram de regresso ao Haiti cerca de 2.300 crianças de pais haitianos, nascidas no estrangeiro, a maioria no Chile.

De acordo com a ONG, a população deportada por Washington tinha deixado o Haiti há vários anos, escapando a uma situação económica e de segurança complicada, tendo vivido no Chile ou no Brasil antes de viajar para os Estados Unidos.

A HRW entrevistou 49 pessoas numa visita ao Haiti, em dezembro, incluindo nove haitianos expulsos dos Estados Unidos e da República Dominicana, representantes de agências da ONU e antigos membros do governo de Port-au-Prince, além de ter conduzido uma série de entrevistas remotamente.