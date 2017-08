Partilhar o artigo Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, vítimas de execuções selvagens na RDCongo Imprimir o artigo Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, vítimas de execuções selvagens na RDCongo Enviar por email o artigo Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, vítimas de execuções selvagens na RDCongo Aumentar a fonte do artigo Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, vítimas de execuções selvagens na RDCongo Diminuir a fonte do artigo Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, vítimas de execuções selvagens na RDCongo Ouvir o artigo Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, vítimas de execuções selvagens na RDCongo

Tópicos:

Democrática, RD Congo, RDCongo,