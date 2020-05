Mais de 2.700 informações falsas detetadas por dia nas redes sociais na Europa

"A Comissão identifica, diariamente, mais de 2.700 artigos com potencial desinformação relacionada com o novo coronavírus", refere o executivo comunitário num relatório hoje divulgado sobre as `fake news` (notícias falsas) em altura de pandemia.

Tendo por base os "milhões de `posts` [publicações] falsos ou enganosos" reportados pelas plataformas `online` à Comissão Europeia, a instituição observa no documento (datado de final de abril) que "existe um potencial muito grande de desinformação a florescer".

"A desinformação relacionada com o novo coronavírus, desde a propagação de esquemas perigosos e de informações enganosas sobre os cuidados de saúde, até à fraude para os consumidores, é prejudicial tanto para a saúde pública, como para os consumidores", realça o executivo comunitário.

E precisa: "Alegações falsas de que `não ajuda lavar as mãos` ou de que `o novo coronavírus é apenas um perigo para os idosos` podem pôr vidas em perigo".

Bruxelas adianta que a União Europeia (UE) e os seus Estados-membros "estão determinados a combater as ações de quem tenta explorar a crise para pôr em risco a vida dos cidadãos ou que espalham propaganda e narrativas de ódio".

Estes dados foram transmitidos ao executivo comunitário por plataformas digitais como a Google, Facebook, Twitter, Microsoft e Mozilla, que se comprometeram no final de 2018 a combater a desinformação nas suas páginas, através da assinatura de um código de conduta contra as `fake news`, um mecanismo voluntário de autorregulação que nos últimos meses tem sido centrado na desinformação sobre a covid-19.

Também num relatório hoje divulgado, de acompanhamento deste código de conduta e referente a 2019, o Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços de Media Audiovisuais (ERGA) alerta para a necessidade de "proteger uma sociedade democrática que é ameaçada pela desinformação politicamente motivada".

"A existência deste perigo é confirmada [...] pela abundância de falsas notícias, orientadas pelo lucro e/ou por objetivos políticos, que acompanharam o recente surto e a resposta à covid-19 em todas as plataformas disponíveis na Europa", acrescenta a ERGA no seu relatório.

Referindo que "é necessário considerar a revisão do código de conduta", nomeadamente de forma a incluir neste mecanismo todas as plataformas digitais existentes na Europa, a ERGA pede ainda à Comissão Europeia "uma mudança da atual abordagem autorreguladora flexível para uma abordagem mais correguladora".

Reagindo ao relatório, a vice-presidente do executivo comunitário para os Valores e a Transparência, Vera Jourová, destaca em comunicado o "primeiro impacto positivo" do contacto entre Bruxelas e as plataformas.

Porém, Vera Jourová admitiu haver "muito a fazer", pelo que remeteu mais medidas para o Plano de Ação para a Democracia Europeia, que será divulgado pela Comissão, ainda sem data.

Recentemente, o combate à desinformação na UE esteve em foco numa polémica relacionada com alegada cedência do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) a pressões da China.

A polémica surgiu com um artigo do jornal New York Times, na semana passada, segundo o qual o mais recente relatório do SEAE sobre `fake news` foi alterado depois de pressões da China para que a linguagem fosse suavizada.

Negando esta cedência, a diplomacia europeia reagiu apontando a China como fonte de algumas das campanhas de desinformação promovidas no quadro da atual pandemia.