Mais de 30 desaparecidos após colisão de navios na China

Todos os desaparecidos viajavam no navio do Irão, que se incendiou depois de colidir com o cargueiro.



As autoridades locais enviaram oito navios para as operações de busca.



Apesar de danos materiais no navio chinês, os 21 tripulantes foram resgatados em segurança. As causas do acidente ainda são desconhecidas.