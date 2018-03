Mais de 30 mortos em queda de avião russo na Síria

RTP06 Mar, 2018, 14:33 / atualizado em 06 Mar, 2018, 15:33 | Mundo

A Rússia, principal aliada militar do Presidente da Síria, Bashar Al-Assad, utiliza a base síria de Hmeymim, perto de Latakia, na costa do Mediterrâneo | Vadim Savitsky - Reuters

Segundo o Ministério russo da Defesa, o aparelho An-26, que transportava 26 passageiros e seis tripulantes, despenhou-se a 500 metros da pista por causa de uma aparente falha técnico.A Rússia, principal aliada militar do Presidente Bashar Al-Assad, utiliza a base síria de Hmeymim, perto de Latakia, na costa do Mediterrâneo.



O avião, adianta o Governo russo, não terá sido atingido por qualquer projétil antes de cair. Está já em curso uma investigação para apurar mais detalhes sobre este desastre aéreo.



A 31 de dezembro do ano passado, uma vaga de disparos de granadas de morteiro, atribuída a grupos rebeldes sírios, danificou vários aviões militares russos estacionados em Hmeymim.



A base aérea da região de Latakia, cidade costeira da Síria, tem sido o principal ponto de partida para os bombardeamentos aéreos da Rússia em território sírio, operações que têm permitido às forças leais a Bashar al-Assad importantes reconquistas de posições a forças opositoras do regime.



Acusadas de atingir civis, as estruturas militares de Moscovo insistem que as suas operações na Síria têm por único alvo combatentes rebeldes ou "terroristas".