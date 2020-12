Mais de 300 grandes eleitores confirmam Joe Biden como Presidente dos EUA

O Presidente eleito garantiu 302 dos 538 grandes eleitores.Os grandes eleitores confirmaram, ao longo do dia, os resultados da ida às urnas, nomeadamente nos Estados em que Donald Trump denunciou a existência de fraude.As queixas foram rejeitadas sistematicamente pelos tribunais, e a confirmação dada pelo Colégio Eleitoral coloca um fim à luta de Donald Trump para se manter na Casa Branca.

A cerimónia de tomada de posse de Biden enquanto 46º Presidente dos Estados Unidos, vai ser realizada em 20 de janeiro.

A vitória de Joe Biden foi ratificada depois de os delegados do Colégio Eleitoral pela Califórnia atribuírem os 55 votos daquele Estado ao democrata, que já tinha 347 votos e agora tem 302, de um total de 538.

A decisão foi anunciada em Sacramento, na Califórnia, às 17:29 de Washington, capital dos EUA (22:29 em Lisboa).

Contudo, o Presidente eleito apenas vai ser declarado oficialmente o sucessor do republicano Donald Trump na Casa Branca quando o Estado do Havai depositar os seus votos, finalizando o processo de atribuição de votos nos 50 estados norte-americanos.

Os quatro votos do Havai também deverão ser atribuídos a Joe Biden, que, de acordo com as projeções de vários órgãos de comunicação social norte-americanos, entre os quais a CNN, o The New York Times e o The Washington Post, vai terminar este processo com 306 votos do Colégio Eleitoral. Donald Trump arrecadou apenas 232.

Nos Estados Unidos, o Presidente não é escolhido por voto popular, mas por sistema indireto, através do voto dos grandes eleitores, escolhidos em função dos resultados eleitorais e em função da população de cada Estado (com os mais populosos a ter direito a mais votos).

Biden venceu em vários Estados que lhe atribuíram 306 delegados, superando o mínimo de 270 necessários para ser Presidente.