Mais de 300 indianos chegam a Nova Deli vindos de Wuhan e ficam em quarentena

"Aliviado por ver que o [voo] Air India 1349 regressou em segurança a Nova Deli com 324 dos nossos compatriotas de Wuhan na China", afirmou o embaixador indiano em Pequim, Vikram Misri, numa publicação na sua conta na rede social Twitter.

"Esperamos fretar outro voo para retirar os cidadãos indianos restantes que concordaram em deixar a província de Hubei", acrescentou.

O número total de indianos a repatriar de Wuhan é de 366, indicou o Ministério da Saúde indiano na sexta-feira. O mesmo ministério informou que os recém-chegados serão submetidos a uma quarentena de 14 dias em dois centros especialmente habilitados, um deles pelos Serviços Médicos das Forças Armadas e outro pela Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, ambos localizados na capital indiana.

O voo chegou a Nova Deli com várias horas de atraso, já que seis passageiros foram forçados a descer do avião antes de descolar ao apresentarem "altas temperaturas", disse um passageiro à agência de notícias ANI.

Para prstar cuidados aos passageiros, o avião fretado também transportava um grupo de médicos e estava equipado com o necessário para atender qualquer incidente, além de máscaras para todos os passageiros, na sua maioria estudantes, segundo a embaixada indiana na China.

Na quinta-feira, a Índia confirmou o primeiro caso de coronavírus detetado em seu território, um estudante indiano da Universidade de Wuhan, que estava no estado de Kerala, no sul do país, onde permanece isolado e a receber tratamento num hospital regional.

A China elevou para 259 mortos e quase 12 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Todas as novas 46 mortes ocorreram em Hubei, a província central da China que é o foco do surto que começou em dezembro.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional por causa do surto.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Esta é a sexta vez que a OMS declara uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.

Para a declarar, a OMS considerou três critérios: uma situação extraordinária, o risco de rápida expansão para outros países e a exigência de uma resposta internacional coordenada.

O Ministério da Saúde português indicou que vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan, na China, possam ficar em "isolamento profilático" voluntário, quando regressarem a Portugal.

O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades a receber os portugueses.