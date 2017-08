Mais de 300 mortos devido a inundações na Serra Leoa

Lusa 14 Ago, 2017, 16:03 / atualizado em 14 Ago, 2017, 16:12 | Mundo

O número de mortos ainda pode aumentar, disse à agência France Presse um porta-voz da Cruz Vermelha, Patrick Massaquoi.



As equipas de resgate continuam a trabalhar na cidade, onde ruas se transformaram em rios de lama, que arrastam as casas, devido aos deslizamentos de terras.



Um funcionário da morgue de Freetown, Sinneh Kamara, disse à emissora de rádio nacional que as instalações daquele serviço estavam sobrelotadas.



A televisão nacional interrompeu as emissões para transmitir imagens de pessoas a tentar escavar a terra e a lama à procura dos seus familiares.



Equipas de militares foram destacadas para ajudar nas operações de resgate.



As inundações constituem um perigo frequente na Serra Leoa, onde as habitações feitas com materiais precários são regularmente destruídas pelas chuvas torrenciais. Em 2015, inundações fizeram 10 mortos e milhares de desalojados na capital.