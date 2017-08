Mais de 37 mil casas com danos substanciais no Texas devido à tempestade Harvey

Lusa 31 Ago, 2017, 16:43 | Mundo

Estes números - uma estimativa diária que tem vindo a subir - são compilados a partir de relatórios feitos pelas autoridades locais.



O condado de Harris, que inclui Houston, dá conta de que quase 30 mil casas sofreram danos menores e quase 12 mil sofreram danos substanciais. Já o condado de Jefferson, que inclui Port Arthur e Beaumont, reportou 5.500 casas destruídas e 16 mil outras com danos de monta, em áreas em que os responsáveis consideram que poderão continuar a sofrer inundações durante os próximos dias.



O relatório indica que os condados banhados pelo Golfo do México já sofreram danos no valor de mais de 180 milhões de dólares.



Para ajudar nas operações de ajuda humanitária, a marinha de guerra dos Estados Unidos vai enviar dois navios para as zonas afetadas pela tempestade tropical Harvey.



De acordo com a imprensa norte-americana, a Marinha dos EUA vai enviar o navio de assalto anfíbio USS Kearsarge e o navio de desembarque USS Oak Hill, que em abril de 2016 esteve no Alfeite, Almada, para exercícios entre os fuzileiros navais portugueses e norte-americanos (marines).



Ambos os navios vão zarpar hoje da Virgínia, com destino aos estados do Golfo do México (Texas e Louisiana). Estes navios podem proporcionar apoio médico e segurança marítima.



O Estado da Carolina do Norte vai enviar cinco equipas de resgate marítimo rápido.



O número de vítimas mortais direta ou indiretamente relacionadas com a tempestade tropical Harvey subiu para 33 na noite de quarta-feira para hoje, com a descoberta de mais dez corpos face aos 23 anteriormente reportados, anunciaram as autoridades de Houston.



A morte destas dez pessoas foi confirmada em várias cidades no sudeste do Texas, enquanto outros 23 óbitos "estão potencialmente relacionadas com o Harvey", disse a porta-voz do Instituto de Medicina Legal de Harris, o condado que inclui a cidade de Houston, particularmente afetada por esta tempestade.



A chuva que caiu em Houston, no Texas, desde a chegada do Harvey – furacão de categoria 4 numa escala de 5, que se transformou em tempestade tropical -, atingiu em quatro dias a altura de 127 centímetros, causando inundações sem precedentes na cidade de 2,3 milhões de habitantes.



Segundo as agências federais e locais, mais de 13.000 pessoas foram resgatadas em Houston ou em áreas adjacentes.



O autarca de Houston anunciou um recolher obrigatório na cidade a partir das 22:00 de terça-feira (04:00 de hoje em Lisboa). O recolher obrigatório, que durará até nova ordem, será levantado todos os dias às 05:00 locais.



Mais chuvas fortes estão previstas para uma parte dos Estados norte-americanos do Texas e Louisiana, com o regresso da tempestade tropical Harvey à costa após algumas horas sobre o Golfo do México.



De acordo com as previsões meteorológicas, Harvey deverá dissipar-se depois de regressar a terra.