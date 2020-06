Mais de 390 mil mortos e mais de 6,6 milhões de infetados no mundo

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 11:00 TMG (12:00 de Lisboa) de hoje, 6.640.290 casos de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 2.867.400 agora são considerados curados.

A AFP avisa que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, pois alguns países estão a testar apenas as situações graves com internamento hospitalar, outros usam o teste como uma prioridade para o rastreamento e muitos estados pobres têm capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 108.211 mortes e 1.872.660 infeções. Pelo menos 485.002 pessoas já foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 39.904 mortes em 281.661 casos, o Brasil, com 34.021 óbitos (614.941 casos), a Itália, com 33.689 mortes (234.013 casos) e a França, com 29.065 mortes (189.441 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.027 casos (cinco novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.327 curas.

A Europa totalizava às 11:00 TMG de hoje 181.769 mortes e 2.230.707 casos, os Estados Unidos e o Canadá 115.910 mortes (1.966.386 casos), a América Latina e Caribe 60.327 mortes (1.195.940 casos), a Ásia 17.876 mortes (620.353 casos), o Médio Oriente 10.100 mortes (447.993 casos), África 4.755 mortes (170.286 casos) e a Oceânia 131 mortes (8.632 casos).

Este balanço é feito a partir de dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto de autoridades de Saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, morreram até hoje 1.465 pessoas das 33.969 confirmadas como infetadas, e há 20.526 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Portugal é o 24.º país do mundo com mais óbitos e o 30.º em número de infeções.