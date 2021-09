Mais de 40 membros da minoria xiita detidos em manifestação na Nigéria

"Um grande número de membros deste grupo proscrito (...) obstruiu o tráfego e atacou os polícias com pedras e outros objectos perigosos. Respondemos adequadamente e prendemos 42 deles", disse Josephine Adeh, porta-voz da força em Abuja, à agência noticiosa espanhola, Efe, por telefone.

No entanto, Muhammed Ilyas, membro do grupo, negou estas acusações e denunciou que a polícia disparou contra eles enquanto realizavam uma pacífica marcha religiosa na capital política do país.

"Não estávamos a protestar. Estávamos a ter a nossa marcha religiosa anual, a peregrinação Arbain [um dos eventos mais importantes do ramo xiita do Islão] quando de repente ouvimos tiros não muito longe de onde estávamos", disse Ilyas, também numa conversa telefónica.

"O caos irrompeu enquanto os nossos membros corriam em busca de segurança. Muitas pessoas ficaram feridas e eu vi três cadáveres deitados em poças de sangue", disse ele.

As forças de segurança nigerianas entram frequentemente em conflito com membros da comunidade xiita, que as autoridades acusam de por vezes ameaçar a paz pública com as suas atividades.

Em 2015, o líder do IMN Ibrahim El Zakzaky foi preso sob a acusação de homicídio culposo, reunião ilegal e perturbação da ordem pública, e nos três dias seguintes cerca de 350 xiitas foram mortos em confrontos com a polícia e o exército.

El Zakzaky permaneceu na prisão até ser absolvido das acusações no final de julho deste ano, apenas para ser novamente acusado de terrorismo e traição alguns dias depois pelas autoridades do estado nordeste de Kaduna.

Em finais de julho de 2019, após confrontos mortais na cidade de Abuja, o governo do Presidente Muhammadu Buhari declarou o grupo xiita ilegal, descrevendo as suas atividades como "atos de terrorismo".

A IMN, que partilha laços estreitos com o Irão, é a maior organização xiita da Nigéria, uma nação de maioria muçulmana no norte - predominantemente do ramo sunita - e cristã e animista no sul.

Estima-se que os xiitas da Nigéria têm um total de três milhões de seguidores - um número que os analistas dizem estar prestes a cair - e muitas vezes entram em conflito com a maioria sunita, à qual Buhari também pertence.