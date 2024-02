Mais de 40 mortos em incêndio no Bangladesh

O Governo do Bangladesh contabiliza, pelo menos, 43 mortos e dezenas de feridos. O balanço foi feito pela ministra da Saúde depois de visitar duas unidades de saúde, uma delas especializada no tratamento de vítimas com queimaduras graves onde pelo menos 40 feridos foram internados.





Um responsável dos bombeiros, citado pela agência, conta quemuito conhecido.do edifício prendendo muitas pessoas.





Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio duas horas depois do alerta e conseguiram resgatar 75 pessoas. Uma das pessoas que conseguiu escapar conta à France Presse que estava “no sexto andar” quando começou a ver fumo a surgir das escadas.

Vários habitantes usaram “um cano de água para descer. Alguns de nós ficaram feridos enquanto saltávamos”.





No Bangladesh, os incêndios em prédios de habitação e edifícios industriais são comuns por causa do incumprimento das normas de segurança.