Mais de 400 detidos após manifestação anti-Maduro

Lusa 20 Abr, 2017, 07:13 / atualizado em 20 Abr, 2017, 08:24 | Mundo

"Está a aumentar o número de detidos que estamos a registar. São mais de 400 a nível nacional", anunciou o diretor da organização não-governamental Foro Penal Venezuelano, Gonzalo Himiob, através da sua conta no Twitter.

Segundo o responsável, foram detidos manifestantes em Caracas e nos estados de Nova Esparta, Táchira, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Arágua, Barinas, Cojedes, Monágas e Zúlia.

As rádios locais dão conta que na noite de quarta-feira (manhã de hoje em Lisboa) as autoridades terão detido um número indeterminado de pessoas que tomaram as ruas do município Santo António de Los Altos (sul de Caracas), em protesto pela repressão policial contra manifestantes opositores.

Os manifestantes colocaram barricadas e atacaram vários funcionários da GNB.

No Twitter, muitos divulgaram uma foto de um tanque militar incendiado por manifestantes.