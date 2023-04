Mais de 400 migrantes regatados ao largo da ilha de Malta

O resgate implicou uma complexa operação, que demorou onze horas, já que a operação do navio de resgate foi dificultada pelas más condições do mar.



Os migrantes vinham da costa líbia, numa pequena embarcação. São originários da Síria, do Paquistão, do Bangladesh, do Egito, da Somália e do Sri Lanka.



Um total de quatrocentas e quarenta pessoas estão, agora, a bordo do Geo Barents e a receber cuidados médicos, depois de terem passado quatro dias no mar, sem água e sem alimentos.