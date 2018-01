Mais de 50 feridos em novo sismo na província iraniana de Kermanshah

Lusa07 Jan, 2018, 12:58 / atualizado em 07 Jan, 2018, 12:59 | Mundo

Segundo o diretor de gestão de crises de Kermanshah, Reza Mahmudian, citado pela agência oficial iraniana Irna, o sismo fez 51 feridos, a maioria (42) na cidade de Sarpul Zahab, onde morreram 559 pessoas em novembro passado, e nove em Gilan Gharb.

As equipas de emergência do Crescente Vermelho deslocaram-se para o local, no oeste do Irão, onde alguns edifícios, que tinham ficado danificados durante o último sismo, foram destruídos, adiantou Reza Mahmudian, citado pela agência oficial IRNA.

Segundo o Centro Sismológico do Irão, o sismo ocorreu no sábado, às 06:55 locais (15:25 em Lisboa), a uma profundidade de oito quilómetros.

O epicentro localizou-se a sete quilómetros de Sarpul Zahab e afetou várias cidades como Ghasr Shirin e Islamabad Gharb, além de Gilan Gharb.

O sismo ocorrido em novembro passado, de 7,3 na escala de Richter, causou 620 mortes e mais de 12 mil feridos, bem como uma grande destruição em Kermanshah.

Desde então, foram sentidos mais de 1.600 tremores na região, incluindo terremotos e réplicas, mostrando a grande atividade sísmica no Irão, refere a agência de notícias espanhola Efe.