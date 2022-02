Mais de 50 portugueses já saíram da Ucrânia

Foto: Mário Cruz - Lusa

O local de reunião entre ambos e todos os outros portugueses que deixaram a Ucrânia pelos próprios meios será a Roménia, país a partir do qual irão regressar a Portugal.



Outros portugueses e luso-ucranianos que estão ainda para trás, dezena e meia de cidadãos, estão a ser acompanhados, com recomendações para se manterem seguros até se conseguir perceber o que se vai passar no terreno.



"Não tentem sair nas próximas horas", recomendou o ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à RTP3. Na embaixada em Kiev, "mantêm-se três funcionários para apoiarem as pessoas que ainda se encontram na cidade".



Para quem está fora de Kiev, poderão informar-se por via eletrónica e telefónica nos diversos serviços disponibilizados pelos serviços diplomáticos lusos.