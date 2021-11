Mais de 60% dos venezuelanos não têm internet em casa -- OVSP

Dos 7.400 inquiridos, 61,8% não contam com um serviço doméstico de Internet e apenas 38,1% disseram ter Internet em casa, explica o relatório sobre conetividade do OVSP.

Segundo o OVSP, do grupo de utilizadores que têm internet em casa, "50,7% classificaram negativamente o desempenho do serviço", com maior percentagem em Porlamar (62,2%), Ciudad Bolívar (59,8%) e Caracas (58,7%).

O inquérito indica ainda que 67,5% dos inquiridos são subscritores da operadora estatal Cantv, 12,2% da Intercable e 8,4% de pequenas empresas.

Segundo o OVSP, 55% dos clientes da estatal Cantv avaliaram negativamente o desempenho da operadora, 4 pontos percentuais mais que em junho.

Sobre os motivos para classificar negativamente o serviço de ligação à net, na média das 12 cidades, 53,8% disseram ser a queda constante do sinal e 23,4% a lentidão na navegação.