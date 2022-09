Mais de 70 migrantes morreram em naufrágio na costa da Síria

Segundo o Ministério dos Transportes da Síria, que falou com alguns dos sobreviventes, o barco partiu da região de Minyeh, no norte do Líbano, na terça-feira, comSamer Qubrusli, diretor-geral dos portos sírios, avançou esta sexta-feira que estão em curso operações de busca pelos migrantes que continuam desaparecidos. Segundo o responsável, o mar agitado e os ventos fortes têm dificultado os trabalhos de resgate.O naufrágio acontece numa altura em quee chegar à Europa.Segundo as autoridades, alguns dos migrantes que morreram na embarcação eram de Akkar, uma região pobre no extremo norte do Líbano.“Há muito sofrimento, as pessoas estão em choque. Não entendem por que não há mais informações”, relatou Zeina Khodr, correspondente da publicação, depois de ter visitado a casa de familiares de uma das vítimas do naufrágio.Essa família enterrou duas crianças esta sexta-feira, aguardando agora novidades sobre os dois irmãos e a mãe das meninas. O pai está hospitalizado na Síria.Alguns membros da família explicaram àque, procurando escapar à falta de oportunidades e à crise financeira que atingem o Líbano.

“Conversámos com pessoas que sobreviveram ao naufrágio de um outro barco e que nos dizem que vão continuar a tentar fugir uma e outra vez, porque não há empregos”, contou Khodr.

Milhares de famílias libanesas em pobreza extrema



Dezenas de milhares de pessoas no Líbano perderam os empregos em tempos recentes.que vivem agora em pobreza extrema.O país tem uma população de seis milhões de pessoas, incluindo um milhão de refugiados sírios, e enfrenta desde o final de 2019 um grave colapso económico que levou mais de três quartos da população à pobreza.Em abril, um barco que transportava dezenas de libaneses, sírios e palestinianos que tentavam chegar por mar à Itália naufragou a mais de cinco quilómetros do porto de Trípoli, após um confronto com a Marinha libanesa. Dezenas de pessoas morreram nesse incidente.Na quinta-feira,, depois de este ter enfrentado problemas técnicos a 11 quilómetros da costa da região norte de Akkar.Entre as pessoas resgatadas estavam duas mulheres grávidas e duas crianças.