Mais de 70 mortos em combates entre forças sírias e grupos leais a Assad

"Mais de 70 mortos, dezenas de feridos e capturados em confrontos sangrentos e emboscadas na costa síria entre membros dos Ministérios da Defesa e do Interior e homens armados do exército do extinto regime", disse o Observatório num breve comunicado na sua conta oficial na rede social X.

O Observatório sediado no Reino Unido, que tem uma ampla rede de colaboradores no local, informou anteriormente que os confrontos também mataram quatro civis na província mediterrânica de Latakia, um antigo bastião da família Assad no oeste da Síria.

Segundo a Observatório, os membros leais ao ex-Presidente assumiram o controlo de pontos militares como a base aérea de Astamu e Al Qardaha, enquanto se entrincheiraram em "zonas difíceis das montanhas Latakia", a partir das quais também lançaram ataques contra as forças de segurança da nova administração.

Outros atacantes também se barricaram em edifícios na cidade de Jableh, onde ocorreram ataques de guerrilha, o que levou os ministérios da Defesa e do Interior a enviar grandes reforços das províncias do norte de Idlib, Alepo e Hama para apoiar as suas forças.

Perante esta onda de violência, centenas de pessoas saíram à rua em vários pontos da Síria em apoio ao novo governo.

Após uma longa noite de confrontos, durante os quais as autoridades sírias impuseram recolher obrigatório em Latakia e noutros distritos administrativos, as forças de segurança lançaram "extensas operações de busca" na província", disse uma fonte do Ministério da Defesa à agência oficial de notícias síria SANA.

A mesma fonte aconselhou os civis a permanecerem nas suas casas.

"Estamos a enviar uma mensagem a qualquer pessoa que queira entregar as suas armas e a si próprio ao poder judicial para que se apresse e o faça, indo até ao ponto de segurança mais próximo", disse a mesma fonte à SANA.

As forças sírias lançaram uma campanha de segurança em Latakia há dois dias, depois de apoiantes de Assad terem morto dois soldados numa emboscada, segundo a SANA, numa altura em que as novas autoridades estão a realizar operações de longo alcance contra membros do antigo regime.