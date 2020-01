Mais de 800 mortos nas rotas migratórias do continente americano em 2019 - OIM

Segundo os dados do Projeto de Migrantes Desaparecidos (MMP, na sigla inglesa) divulgados hoje pela agência de migrações das Nações Unidas e consultados pela Lusa, "pelo menos 810 pessoas morreram a atravessar desertos, rios e regiões remotas em diferentes rotas migratórias americanas em 2019, tornando-se um dos anos mais mortíferos desde que há registo".

As informações - que compilaram dados governamentais oficiais, assim como de organizações não-governamentais (ONG) e relatos de órgãos de comunicação social -- indicam que este é o número mais elevado de mortes desde que a OIM começou a manter registos, em 2014.

Os dados divulgados pela Organização Internacional das Migrações revelam também que morreram mais 3.800 pessoas em seis anos no continente americano.

"Estes números são uma lembrança triste de que a falta de opções para uma mobilidade segura e legal empurra as pessoas para trilhos mais invisíveis e arriscados, colocando-as em maior perigo", afirmou o diretor do Centro de Análise de Dados da OIM, Frank Laczko.

O responsável da OIM defendeu também que "a perda de vidas nunca pode ser normalizada ou tolerada como um risco assumido devido à migração ilegal".

A região da fronteira entre os Estados Unidos e o México é um dos locais onde mais migrantes perderam a vida no continente.

O MMP registou um aumento anual no número de mortes nesta fronteira desde 2014, registando-se um total de 2.403 mortes (do total de 3.800) em seis anos, das quais 497 ocorreram em 2019.

A maior parte das mortes ocorreram nas águas do Rio Bravo/Rio Grande (designações mexicana e norte-americana, respetivamente), entre o estado norte-americano do Texas e os estados mexicanos de Tamaulipas, Novo Leão e Coahuila, onde 109 pessoas perderam a vida em 2019, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, revela a OIM.

De acordo com os dados apresentados, "muitas pessoas também tentam atravessar os territórios remotos dos desertos" do Arizona, nos Estados Unidos. Pelo menos 171 pessoas morreram no último ano nesta parte da fronteira entre os dois países, um número que se traduz em mais 29% do que as 133 mortes registadas em 2018.