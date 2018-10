Mais de 8.000 cidadãos estrangeiros expulsos de Angola na última semana (SME)

Lusa15 Out, 2018, 12:48 | Mundo

De acordo com o oficial de comunicação e informação do SME de Angola, Mauro Pedro, no período entre 3 e 10 de outubro, os 8.006 cidadãos estrangeiros foram expulsos por "decisão judicial e administrativa", dos quais 24 por permanência ilegal no país.

Segundo a mesma fonte, 2.097 cidadãos de diversas nacionalidades foram impedidos de entrar em Angola e recambiados para os seus países de origem, e foram impedidos de sair do país 17 cidadãos nacionais por vários motivos.

Em relação a Operação Transparência que decorre nalgumas províncias angolanas, sobretudo que fazem fronteiras com países da região, com vista ao combate do tráfico ilícito de diamantes e imigração ilegal foram já registadas 180.802 saídas voluntárias e 22.499 detenções.