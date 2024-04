Mais de 90 mortos em naufrágio ao largo de Moçambique

“O barco afundou porque estava sobrelotado e sem condições para o transporte de passageiros. Foram 91 as pessoas que perderam a vida”, indicou Jaime Neto, secretário de Estado da província de Nampula, no norte do país.

As vítimas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação que saía do posto administrativo de Lunga com destino a Ilha de Moçambique, acrescentou em declarações à Televisão de Moçambique (TVM): “O barco levava cerca de 130 pessoas, mas não tinha capacidade para tal. Portanto, naufragou e morreram pelo menos, até agora confirmados, 91 pessoas. Os corpos já foram reconhecidos”.



Segundo o responsável, as autoridades do posto administrativo de Lunga, a 189 quilómetros da cidade de Nampula (capital provincial), estão a fazer diligências para localizar pessoas que continuam desaparecidas.



“É uma situação complicada e posto administrativo de Lunga está a fazer algumas diligências para localizar outras pessoas que estavam na embarcação”, concluiu.







c/ Lusa