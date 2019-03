Mais de dez milhões de comprimidos de metanfetaminas apreendidos em Myanmar

Lusa04 Mar, 2019, 14:27 | Mundo

"Esta é a maior apreensão de drogas do ano no país e a maior já feita na região de Maungdaw", indicou Win Ko Ko, responsável da polícia, à agência de notícias France-Presse (AFP), confirmando as informações publicadas na imprensa oficial.

As duas operações foram realizadas na região de Magway, no centro do país, e no distrito de Maungdaw, no Estado de Rakhine, palco da crise dos refugiados rohingya de Myanmar.

No total, as duas apreensões foram avaliadas pela polícia em quase 12 milhões de euros.

Os comprimidos apreendidos no Estado de Rakhine destinavam-se provavelmente ao vizinho Bangladesh, explicou a AFP, referindo que o tráfico de droga se tornou uma fonte de rendimento para alguns refugiados rohingya, dos quais mais de 740.000 fugiram para o Bangladesh da violência do exército birmanês em 2017.

Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC na sigla original), Myanmar, número dois na produção de ópio após o Afeganistão, é agora também um dos maiores produtores mundiais de metanfetaminas, se não o primeiro à frente da América Latina e fornecendo até Sydney ou Tóquio.

Mais de 11,3 toneladas de metanfetaminas foram apreendidas em Myanmar em 2016, indicou o UNODC.