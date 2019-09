Mais de duas mil pessoas na primeira Marcha de Orgulho Gay em Sarajevo

Lusa08 Set, 2019, 17:15 | Mundo

"Mais de duas mil pessoas participaram na marcha que se desenrolou sem incidentes", disse a porta-voz da polícia Mirza Hadziabdic.

No local, estiveram mais de 1.100 polícias, incluindo membros da força antimotim, que foram enviados para contornar o centro da cidade ao longo da rota do desfile, relatou um jornalista da agência de noticias France Presse.

Sarajevo foi a última capital dos Balcãs a organizar um evento de `orgulho gay`.

A forte presença policial deve-se também ao facto de em 2008 e 2014 grupos radicais e `hooligans` terem atacado participantes em festivais gay.

Empunhando bandeiras arco-íris, membros da comunidade LGBT, mas também muitos habitantes de Sarajevo, andaram cerca de 1.500 metros, tendo como ponto de partida simbólico, um monumento dedicado à libertação da cidade no final do Segunda Guerra Mundial.

Ao som de assobios e bateria, cantando "Ay, Carmela" e "A cidade nos pertence", os manifestantes chegaram ao pátio do parlamento, onde os discursos foram proferidos.

"Obrigada por marcharam connosco hoje, em solidariedade. Obrigada por fazerem deste um momento histórico para a Bósnia", disse Dajana Bakic, uma das organizadoras da marcha.

Outra ativista, Lejla Huremovic, elogiou o facto das pessoas LGBT participarem nesta marcha "para deixarem de ser invisíveis".

"Hoje, dizemos mais alto do que antes que lutaremos com ousadia e dignidade pelas nossas vidas que não podem ser limitadas às nossas quatro paredes, pelas nossas vidas livres de medo e violência", acrescentou.

Vários embaixadores de diversos países ocidentais, nomeadamente dos EUA, da França, de Itália e ainda o britânico, marcaram presença no desfile.

Com uma população de 3,5 milhões, a Bósnia proíbe oficialmente a discriminação com base na orientação sexual, mas não reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo.

"Exigimos uma sociedade na qual nos oporemos à violência, ódio, isolamento e homofobia juntos", disse outro ativista, Branko Culibrk.

A organização da Marcha do Orgulho Gay causou reações de algumas associações muçulmanas, e também de vários partidos políticos da Bósnia (muçulmanos) que pediram aos organizadores que desistissem.

No sábado, após o pedido de uma associação, centenas de pessoas marcharam "pela família tradicional", na mesma rota, enquanto cerca de 150 pessoas se reuniram domingo em um parque para protestar contra a Marcha LGBT.

Mais de 80% dos 340.000 habitantes de Sarajevo são muçulmanos.