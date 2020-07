Mais de meio milhão de crianças lutam pela sobrevivência em Beirute

O país está a atravessar a sua pior crise económica e financeira, amplificada pela pandemia do novo coronavírus e marcada pela desvalorização acentuada da moeda nacional, subida do desemprego e hiperinflação.Na região metropolitana de Beirute, que inclui a capital libanesa e os seis arredores, 910 mil pessoas, entre as quais 564 mil crianças, sofrem na procura da satisfação das suas necessidades mais elementares, incluindo alimentação, segundo a ONG.Desde setembro, os preços dos produtos de base subiram 169%, o desemprego 35% no setor formal e o poder de compra das famílias 85%.

O Líbano acolhe cerca de 1,5 milhões de refugiados sírios, dos quais menos de um milhão inscritos na ONU, e cerca de 174 mil refugiados palestinianos.