Mais de metade dos brasileiros apoia restabelecimento da pena de morte

Lusa08 Jan, 2018, 13:21 | Mundo

O apoio da população brasileira à aplicação da pena de morte é o mais alto desde 1991, quando o Instituto Datafolha incluiu o assunto nas suas pesquisas.



No último levantamento, 57% das pessoas entrevistadas manifestaram-se a favor deste tipo de punição, 39% disseram que eram contra e 3% não responderam.



A pesquisa, com margem de erro de dois pontos percentuais, revelou que o apoio à pena de morte é maior entre a população mais pobre e entre os homens.



Jovens entre 25 e 34 anos são os que mais apoiam a medida (64%), uma percentagem reduzida para 52% entre aqueles que têm mais de 60 anos.



De acordo com a pesquisa, os católicos são mais favoráveis à medida (63%) do que aos evangélicos (50%), enquanto o apoio dos ateus é de 46%.



A legislação brasileira não contempla a pena de morte e a última execução desse tipo no Brasil ocorreu em 1861.



Para esta sondagem, o Datafolha entrevistou 2.765 brasileiros em 192 municípios, entre os 29 e 30 de novembro do ano passado.