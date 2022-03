Mais de mil casas evacuadas devido a incêndio florestal na Florida

Mais de duas mil pessoas foram retiradas do local, onde as chamas já destruíram oito habitações, mas até ao momento não há registo de feridos ou mortos, indicou o Departamento de Gestão de Emergências da Florida (FDEM), no sudeste dos Estados Unidos.

Milhares de árvores derrubadas pelo furacão Michael, em 2018, juntamente com baixa humidade e ventos fortes, criaram "a tempestade perfeita" para condições de fogo perigosas no condado de Bay, disse o governador do estado, Ron DeSantis, numa conferência de imprensa na sexta-feira, dia em que o incêndio deflagrou.

"O condado de Bay está atualmente a lutar contra vários incêndios florestais. Se estiver na área, mantenha-se seguro e siga as instruções dos funcionários locais", escreveu DeSantis, numa mensagem divulgada, no sábado, na rede social Twitter.

O FDEM disse que o governador declarou o estado de emergência, na sexta-feira, "para assegurar que os governos estaduais e locais tenham tempo, recursos e flexibilidade suficientes para responder ao incêndio e decretar medidas que salvam vidas", de acordo com um comunicado.

O Serviço Florestal da Florida adiantou que cerca de 30% do incêndio foi contido, mas o serviço de bombeiros da Florida indicou não existir ainda qualquer previsão sobre quando os residentes poderão regressar a casa.