Mais de mil deslocados chegam a Pemba, entre angústia e euforia

Abraçam-se, choram compulsivamente à porta do porto de Pemba, no norte de Moçambique.

Começaram hoje a desembarcar os 1.200 deslocados do ataque do último dia 24 em Palma que se refugiaram junto ao recinto dos projetos de gás, em Afungi, e que foram transportados para Pemba num navio fretado pela petrolífera Total.

É a maior chegada de uma só vez de deslocados civis de Palma a um local fora da zona de conflito.

Há mais de uma semana que se perdeu o contacto com quem estava na vila e os milhares de pessoas que hoje se juntaram no porto querem saber se familiares e amigos estão vivos ou morreram nos ataques armados.

Juliana Ambrósio, 34 anos, regressou sozinha, porque o resto da família - marido e irmãos - não conseguiu embarcar, tal como "muita, muita gente" que ainda se refugia em Afungi.

"Espero que esse barco possa voltar" e transportar quem ainda ali se esconde dos insurgentes armados que vagueiam a meia-dúzia de quilómetros.

A Lusa tentou contactar a Total, mas sem uma resposta imediata sobre se vão ser transportados mais deslocados.

"A minha prima morreu [no ataque], perdi muita gente", diz Juliana.

Nem a chuva que começa a cair no porto a meio da manhã demove a população, comovida, preocupada.

Rosa Manuel, 33 anos, é recebida por um ativista que lhe providencia acolhimento, água e bolachas.

"Ao sair do serviço, encontrámos pessoas a correr de qualquer maneira", é a imagem que retém do dia do ataque.

"Fomos para o mato" e o resto é um relato que se torna recorrente da boca de quem chega a Pemba: fugir da morte, uma fuga desesperada pelo meio da escuridão onde só se ouviam tiros.

Havia mortos pela vila, "junto à Bonati (empreiteiro) e na praia", local de refúgio à espera de barcos de socorro.

Ali na praia "também morreram" às mãos de rebeldes que gritavam com a população em fuga.

"Começaram a chamar: anda cá, anda cá. Umas pessoas fugiram, outras ficaram. Eles pegaram crianças, rapazes, mulheres e foram com eles", descreve.

Gafuro Manana, ativista, realça o trauma patente nas histórias de quem chega.

"Basta olhar para a cara deles", sublinha, uma dor que se junta às mazelas físicas, sobretudo desidratação e fraqueza.

As forças de segurança moçambicanas mantêm um forte dispositivo em redor do porto e cada passageiro é registado e revistado antes de ser entregue às equipas humanitárias que tratam do acolhimento.

Um processo moroso justificado com os riscos de segurança e o receio de que haja insurgentes infiltrados entre a população deslocada, um processo que promete arrastar o desembarque pelo resto da quinta-feira.

Milhares vão continuar à espera para saber se os parentes estão vivos ou se fazem parte de um balanço de vítimas ainda desconhecido, mas agravado a cada dia que passa pelos detalhes revelados por quem fugiu.