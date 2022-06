Mais de mil mortos em sismo no Afeganistão

O sismo foi registado hoje a cerca de 46 quilómetros da cidade de Khost, perto da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que também relatou um tremor secundário de 4,5 de magnitude.Imagens partilhadas nas redes sociais mostram várias casas destruídas, enquanto o governo talibã já iniciou os esforços de resgate enviando ajuda, helicópteros e material médico.A agência sismológica europeia EMSC informou que o abalo foi sentido ao longo de 500 quilómetros por 119 milhões de pessoas no Afeganistão, no Paquistão e na Índia.O USGS referiu que o sismo, com uma magnitude de 5,9, ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, pelas 04:30 TMG (05:30 em Lisboa), perto da fronteira com o Paquistão. Responsáveis afegãos mencionaram mais tarde uma magnitude de 6,1.Este sismo acontece depois da saída de muitas agências de ajuda internacional do Afeganistão face à retirada dos militares dos Estados Unidos e da NATO e à tomada de poder pelos talibãs em agosto de 2021.

O desastre complicará o cenário de crise que o país de 38 milhões de pessoas atravessa.







(Com Lusa)