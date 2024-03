Mais de mil pessoas em último adeus a Navalny. Autoridades estão alerta

Foto: Reuters / Stringer

As autoridades russas têm instruções para deter os participantes que tenham consigo cartazes ou qualquer símbolo de desobediência civil.



Questionado sobre um futuro sucessor de Navalny enquanto principal opositor do regime, o correspondente da RTP na Rússia, Evgueni Mouravitch, relembra que a viúva de Navalny, Yulia, pegou nas bandeiras que este defendeu até ao fim da vida.



Não se sabe, porém, de que modo exercerá as funções que o marido desempenhava até à sua morte.



Há ainda outros opositores que se pronunciam contra Putin em blogues ou redes sociais, mas não têm conseguido a união ou coordenação necessárias para que consigam fazer frente ao poder.



"Há muita oposição passiva àquilo que se passa na Rússia, mas essa passividade não pode ser canalizada numa atividade capaz de marcar a presença da oposição no campo político, no campo mediático", explica Evgueni Mouravitch.