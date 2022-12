Mais de quatro mil desalojados devido às inundações no Brasil

Foto: Anderson Coelho - Reuters

As chuvas torrenciais que atingiram o Brasil nos últimos dias já deixaram mais de quatro mil pessoas desalojadas. O Estado mais afetado é o de Santa Catarina, no sul do país onde, nas últimas horas, duas pessoas morreram e um bombeiro está desaparecido.