Mais de um milhão de chilenas chamadas a marcha de protesto

, salientou a coordenadora de um dos grupos que irá marchar, Belén Calcagno.“Hoje o nosso papel continua a ser central”, acrescentou a mesma cidadã chilena.A marcha de domingo será a primeira manifestação daquela que é considerada uma preparação para o referendo histórico que irá acontecer em abril, quando os chilenos votarem na reforma da constituição da era de Pinochet., garantiu Macarena Cortés administradora de um bar onde são realizados encontros feministas.A porta-voz do maior grupo de defesa feminista do Chile, Alondra Carrillo, disse que as mulheres, para além de procurarem criar mais movimentos, estão a lutar contras questões específicas, como é o caso do género, do aborto legal, da violência e da igualdade nos locais de trabalho., referiu Alondra.“Nunca más sin nosotras” é frequentemente ouvido em protestos. Isto ocorre porque as mulheres exigem que o seu apelo por justiça e igualdade seja tão importante quanto o das reformas sociais e económicas.Os conflitos sociais no Chile remontam a outubro de 2019, quando a subida de preço do metro fez desenrolar uma série de protestos contra as desigualdades, injustiças sociais e os altos custos de vida.Num espaço de cinco meses, os confrontos entre polícias e manifestantes já causaram mais de 30 mortos e feriram milhares de pessoas, das quais 445 apresentaram ferimentos nos olhos provocados pelas armas das autoridades.

Aumento da violência contra mulheres



Rabia y vergüenza!! Seguimos conociendo dl abuso d poder y la violencia institucionalizada d agentes dl Estado, ahora amenazan con "un ojo menos" a una mujer. El Gob condena enérgicamente esta violencia? q acciones para prevenir y evitar estas prácticas? Aún nada!#NoMasImpunidad https://t.co/75mK7UA71L — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) March 5, 2020

Tanto no Chile como em outros países da América latina, a violência de género atingiu enormes proporções.. Este número faz com que seja constituído “ o crime mais reportado do país”.Entre os 42 casos de abuso sexual denunciados diariamente à polícia, apenas 25 por cento acabam por resultar em decisões judiciais.Na passada terça-feira, após a aprovação de uma lei contra o genocídio às mulheres o Presidente do Chile, Sebastian Piñera, causou indignação ao referir:Camila Vallejo, ex-líder estudantil que agora é membro da Câmara dos Deputados, respondeu ao Presidente através de uma publicação no Twitter :As feministas garantem que o Governo de Piñera pouco fez para resolver os problemas referentes aos direitos das mulheres.