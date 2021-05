Mais de um milhão de pessoas foge na Índia do ciclone Yaas

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), as fortes chuvas associadas ao ciclone Yaas já fizeram dois mortos e causaram danos em casas, nos estados indianos de Odisha e de Bengala Ocidental.





O plano de evacuação devido ao ciclone acontece numa altura em que a Índia está a braços com uma devastadora segunda vaga de pandemia de covid-19, com 3.511 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos para mais de 300 mil.



O ministro-chefe do estado de Odisha, Naveen Patnaik, apelou às pessoas que estão a ser deslocadas para abrigos anticiclone para usarem máscara e manterem a distância social, para prevenir o contágio. "", disse, citado pela AP.Em maio de 2020, o ciclone Amphan provocou mais de 100 mortes na região, num dos piores incidentes deste tipo.