Mais de um milhão de visitantes em Macau pela Páscoa e dia dos mortos

Com 1.051.826 de visitantes, Macau registou uma média diária de mais de 95.600 entradas em 11 dias.

O número total de entradas e saídas de visitantes nos postos fronteiriços foi de 2.125.514, tendo o posto fronteiriço das Portas do Cerco, no norte do território, registado o maior número: 788.724, de acordo com um comunicado do Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Na China, as viagens e os gastos durante o feriado do dia dos mortos aumentaram mais de 10% em relação aos níveis anteriores à pandemia da covid-19, disseram as autoridades chinesas.

Mais de 119 milhões de viagens domésticas foram registadas durante o feriado de três dias, terminado no sábado, marcando um aumento de 11,5% em comparação com o período homólogo de 2019, de acordo com o Ministério da Cultura e Turismo da China.

A receita das viagens domésticas totalizou 53,95 mil milhões de yuan (6,46 mil milhões de euros), um aumento de 12,7%, em relação a 2019, o último ano antes da pandemia, disse o Ministério.

A China está a apostar no turismo e no consumo para impulsionar a recuperação económica pós-pandemia, uma vez que o agravamento da crise no setor imobiliário e a fraca confiança do setor privado e dos investidores estrangeiros continuam a pesar no crescimento do país.

Hong Kong e Macau continuam a ser os principais destinos para os viajantes do continente que utilizam os serviços de reservas Tongcheng Travel, enquanto Banguecoque, Kuala Lumpur e Tóquio são populares entre os turistas que saem do país.