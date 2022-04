Mais de um quarto da população africana enfrenta uma crise de segurança alimentar

"É um desastre que tem passado largamente despercebido. Milhões de famílias estão a ficar com fome e as crianças estão a morrer de malnutrição", disse o responsável pelas operações globais do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Dominik Stillhart, citado num comunicado hoje divulgado.

Perante a crise alimentar, que segundo a CICV afeta 346 milhões de pessoas e se alastra a todo o continente - da Mauritânia e do Burkina Faso, no oeste, à Somália e Etiópia no leste - a organização vai aumentar as suas operações em 10 países para, em cooperação com outras componentes do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, apoiar mais 2,8 milhões de pessoas.

"Estamos a aumentar as nossas operações em países como a Somália, o Quénia, a Nigéria, o Burkina Faso e muitos outros para tentar ajudar tantas pessoas quantas pudermos, mas o número de pessoas que passam sem alimentos e sem água é assombroso", avisou Stillhart.

Conflitos, choques climáticos como as secas na África Oriental e a baixa pluviosidade continuada na África Ocidental, um aumento dramático dos deslocados e o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis contribuíram para as necessidades esmagadoras na região, explica-se no comunicado.

A complicar a situação, muitos dos países afetados ainda estão a lidar com os efeitos económicos adversos da pandemia de covid-19.

O acesso limitado às populações, devido à insegurança no terreno, bem como o conflito na Ucrânia, que contribuiu para aumentar os custos dos alimentos e dos combustíveis, são outros desafios.

"Precisamos de mais pessoas a bordo com esta crise. A maior parte do trabalho do CICV é ajudar as pessoas a permanecerem vivas, mas não é o suficiente. Uma crise desta escala precisa de um esforço conjunto de governos, parceiros humanitários e doadores que se concentrem no apoio de médio e longo prazo para ajudar os afetados a reerguerem-se. Isso precisa ser a prioridade", disse Stillhart.

Juntamente com outros elementos do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o CICV está a prestar assistência em vários países africanos - Somália, Quénia, Etiópia, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Sudão, República Centro-Africana, Chade, Camarões, Nigéria, Níger, Burkina Faso, Mali e Mauritânia - onde a crise de segurança alimentar é mais sentida, diz-se no comunicado.