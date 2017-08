Mais de um quinto dos habitantes da Alemanha são de origem estrangeira

Lusa 01 Ago, 2017, 12:01 | Mundo

Em termos absolutos, em 2016 estiveram registadas 18,6 milhões de “pessoas com histórico migratório” (segundo a nomenclatura alemã) representando um aumento de 8,5 por cento em relação ao ano anterior.



De acordo com os dados do Gabinete Federal de Estatística, a população “com raízes em outros países” alcança um novo valor máximo, pela quinta vez consecutiva.



O aumento deve-se ao grande fluxo migratório registado em 2015 e 2016, provocado pela chegada de refugiados ao país.



A maior parte dos imigrantes continuam a ser oriunda de outros países europeus, mas cada vez mais de África e do Médio Oriente.



Do total de “pessoas com histórico migratório”, 52 por cento tem cidadania alemã, sendo que 42 por cento, deste grupo, tem cidadania desde o nascimento.



Os dados anunciados hoje estabelecem também diferenças nos níveis de escolarização.



“Nove por cento das ‘pessoas com histórico migratório’ não terminaram a formação escolar, o que ocorre a apenas a dois por cento da população alemã”, indica o relatório do Destatis.



Mesmo assim, a mesma percentagem nos dois grupos – 27 por cento – atingem um nível universitário.