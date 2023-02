Mais de um terço da população do Sudão precisa ajuda humanitária este ano

"O número de pessoas que sofrem de insegurança alimentar aguda continuou a aumentar pelo terceiro ano consecutivo", indicou a ONU num relatório divulgado no domingo, identificando quatro milhões de crianças com menos de cinco anos e mulheres grávidas e lactantes que, para sobreviverem à fome, precisarão de "cuidados que salvam vidas".

A economia do país está "em queda livre" desde o golpe de Estado de outubro de 2021 e a subsequente suspensão da ajuda internacional, agravando a situação e, por isso, "cerca de 15,8 milhões de pessoas precisarão de assistência humanitária este ano, mais 1,5 milhões do que em 2022 e o maior aumento desde 2011", indica-se no relatório.

Com "13,6% da população" em insegurança alimentar aguda, "o Sudão é um dos países mais afetados do mundo", alertou a ONU, lembrando que dois milhões de pessoas sofreram de fome em 2022.

Num dos países mais ameaçados do mundo pelas alterações climáticas, as cheias afetaram 349 mil pessoas em 2022, enquanto a dengue e a malária prosperam em águas estagnadas: "o limiar epidémico da malária foi ultrapassado em 14 (dos 18) estados do Sudão em 2022, o dobro do que em 2021", segundo a ONU.

Com 3,7 milhões de deslocados, dois terços deles há já entre 10 e 20 anos, 314.000 sudaneses juntaram-se em 2022 às famílias que deixaram as suas aldeias, sobretudo devido a conflitos tribais ou pelo acesso a terra ou a água, conflitos fizeram quase mil mortes e reduziram centenas de aldeias culturas e rebanhos a cinzas, descreve ainda a ONU no seu relatório.