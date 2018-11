Mais de uma dezena de mortos em tiroteio na Califórnia

RTP08 Nov, 2018, 11:13 / atualizado em 08 Nov, 2018, 12:34 | Mundo

O xerife do condado de Ventura, Geoff Dean, confirmou já a morte de um dos seus operacionais, identificado como Ron Helus. Este sargento foi um dos primeiros agentes a chegar ao bar.



“Ron era um sargento dedicado e trabalhador. Era completamente empenhado, dava tudo e hoje, como disse à sua mulher, morreu como um herói. Ele avançou para salvar vidas, para salvar outras pessoas”, afirmou o xerife.





JUST IN: A Ventura County sheriff’s deputy is among those killed in the Thousand Oaks, California shooting https://t.co/meAKv6MhGS — CNN International (@cnni) 8 de novembro de 2018

“Horrendo”

The University has determined that multiple Pepperdine students were on site at Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks. At this time, the University is working to identify and provide support to those students. (1/2) — Pepperdine University (@pepperdine) 8 de novembro de 2018

Pepperdine officials are working with authorities and will provide updates as more information is available. The University offers its deepest condolences and is praying for everyone involved in tonight’s tragic events. (2/2) — Pepperdine University (@pepperdine) 8 de novembro de 2018

O alegado atirador, adiantou por sua vez ode Thousand Oaks, ouvido pela CNN, foi “neutralizado” pelas forças de segurança no interior do Borderline Bar & Grill. Andy Fox quis ainda sublinhar que a sua cidade “é considerada uma das mais seguras do país”.“A realidade é que este tipo de incidentes pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, até em comunidades que são consideradas extremamente seguras”, acentuou o mesmo responsável.O xerife de Ventura descreveu o cenário encontrado no interior do estabelecimento como “horrendo”.“Há sangue por todo o lado e o suspeito é parte disto. Não quis aproximar-me e perturbar a cena e a possivelmente a investigação”, adiantou Geoff Dean, para acrescentar que, por agora, as autoridades desconhecem as motivações que levaram ao ataque.“Neste momento, ao que sabemos, havia apenas uma arma, mas isto pode mudar à medida que fazemos uma busca mais rigorosa no edifício”, disse.A Universidade Pepperdine, de Malibu, publicou entretanto uma confirmar a presença de “múltiplos estudantes” no Borderline Bar & Grill quando se deu o tiroteio.“Neste momento, a Universidade está a trabalhar para identificar e dar apoio a esses estudantes”, lê-se na conta da instituição académica no Twitter. A Universidade Pepperdine transmitiu também “as mais profundas condolências” aos sobreviventes e famílias das vítimas.