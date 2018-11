Mais de uma dezena de mortos em tiroteio na Califórnia

O xerife do condado de Ventura, Geoff Dean, confirmou já a morte de um dos seus operacionais, identificado como Ron Helus. Este sargento foi um dos primeiros agentes a chegar ao bar.



“Ron era um sargento dedicado e trabalhador. Era completamente empenhado, dava tudo e hoje, como disse à sua mulher, morreu como um herói. Ele avançou para salvar vidas, para salvar outras pessoas”, afirmou o xerife.





JUST IN: A Ventura County sheriff’s deputy is among those killed in the Thousand Oaks, California shooting https://t.co/meAKv6MhGS