Mais de uma em cada dez pessoas precisa de ajuda humanitária na África Central e Ocidental

Segundo o relatório "Global Humanitarian Overview", divulgado hoje em Genebra pelo Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), as regiões da África Ocidental e Central enfrentam alguns dos mais complexos desafios humanitários no mundo.

"Milhões de pessoas estão a ser empurradas para o limite da sobrevivência devido a uma confluência de fatores, incluindo conflito e violência, pobreza extrema, governança fraca, insegurança alimentar cronicamente alta e desnutrição, e o impacto das mudanças climáticas", pode ler-se no relatório.

Segundo a ONU, mais de 61 milhões de pessoas nestas regiões, o que equivale a mais de 10% da população, vão precisar de assistência e proteção em 2022.

O número de pessoas a precisar de ajuda humanitária aumentou em 20 milhões nos últimos dois anos nestas regiões, alertam os autores do relatório.

Em toda a região, mais de 58 milhões de pessoas enfrentam uma insegurança alimentar severa, o número mais elevado desde 2016 e que poderá ainda aumentar, já que milhões de pessoas afetadas por conflitos têm pouco ou nenhum acesso à terra ou a meios de subsistência.

A violência levou mais de 15 milhões de pessoas a sair das suas casas, mais dois milhões do que no ano passado.

Quase 14 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar aguda no Sahel -- mais do dobro do número de há dois anos.

Com 27 milhões de pessoas a precisar de ajuda, a República Democrática do Congo (RDCongo) é o país mais necessitado da região e representa quase metade do total dos 61 milhões de pessoas que precisam de ajuda.

A OCHA estima em 1,9 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) as suas necessidades de financiamento para apoiar a RDCongo, que vive "uma das crises humanitárias mais complexas e prolongadas do mundo".

Quase 5,5 milhões de pessoas continuam deslocadas no país, o número mais elevado de África, e só em 2021 estima-se que 1,5 milhões de pessoas tenham saído de casa. A RDCongo acolhe também 517 mil refugiados de países vizinhos.

Segundo o relatório, quase mil organizações humanitárias trabalham na região da África Central e Ocidental para responder às necessidades mais urgentes das populações, mas enfrentam falta de financiamento e recursos.