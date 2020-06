Mais de uma tonelada de cocaína apreendida no Equador

A apreensão resultou de uma operação da Polícia Nacional na localidade andina de Guayllabamba, informou a ministra venezuelana María Paula Romo, na rede social Twitter.

As forças de segurança apreenderam ainda veículos usados no transporte da droga, tendo detido três pessoas, disse a governante.

A apreensão deu-se na mesma semana em que outras três pessoas foram detidas, numa operação coordenada com a polícia de vários países.

Nesse caso, as forças de segurança impediram o envio de uma tonelada de cocaína a partir da província de Esmeraldas, no norte do Equador, na fronteira com a Colômbia. A droga apreendida teria como destino a América Central e América do Norte.