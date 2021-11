Mais dois migrantes mortos em embarcação precária nas Canárias

Uma equipa de busca e salvamento marítimos auxiliou hoje, a 216 quilómetros a sul da Gran Canária, uma embarcação precária à deriva com 40 magrebinos a bordo, dois deles já mortos e outros dois que foram levados de urgência de helicóptero, informou um porta-voz do serviço marítimo, em declarações à agência de notícias EFE.

Esta é a terceira embarcação à deriva com mortos que foi localizada no espaço de uma semana na rota migratória Canária ou Atlântica, com origem no continente africano.

Neste caso, a embarcação foi avistada por um avião de Salvamento Marítimo em ação de vigilância ao sul das Canárias em busca de embarcações que fazem a rota desde Dajla (Sahara) até às ilhas espanholas.

Em menos de uma semana, a equipa encontrou naquela faixa marítima mais dois barcos perdidos, sem combustível ou com motor avariado: no sábado à tarde, um com sete mortos a bordo, além de outro que faleceu no cais de desembarque e mais um no hospital; e a segunda, na segunda-feira, com dois corpos entre os ocupantes.

Para além do resgate de hoje ao sul da Gran Canaria, outro navio de salvamento marítimo prestou assistência, a leste de Lanzarote, a um barco insuflável com 57 pessoas de origem subsaariana.

Entre 1 de janeiro e meados de setembro passado, cerca de 800 pessoas morreram ao tentar chegar às Canárias por mar, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, o dobro do número em 2020 na mesma data.

Até ao momento, este ano, as Ilhas Canárias receberam 18.021 imigrantes nas suas costas, 9,5% mais que no mesmo período de 2020, informou o Ministério do Interior espanhol.