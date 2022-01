Mais festas em Downing Street. Novas polémicas aumentam pressão sobre Boris Johnson

pedir desculpa, sem reservas, pela raiva e sofrimento causados. Este evento não deveria ter acontecido na altura em que aconteceu. Estou profundamente arrependido e assumo total responsabilidade”, declarou esta sexta-feira, Guardian. “Quero. Este evento não deveria ter acontecido na altura em que aconteceu. Estou profundamente arrependido e assumo total responsabilidade”, declarou esta sexta-feira, citado pelo

Na altura,entre pessoas de agregados familiares diferentes. Além disso, estava em vigor no Reino Unidodevido ao falecimento do príncipe Filipe.Cada convívio terá contado com a participação de cerca de 30 pessoas e envolvido o avançou o diárioesta sexta-feira.Questionado pela BBC, o Executivo de Boris Johnson confirmou ter havido um discurso de despedida, mas não quis fazer comentários sobre as alegadas danças e consumo de álcool.“James Slack [ex-diretor de comunicação de Boris Johnson]” antes de abandonar o cargo para se tornar o novo vice-editor do jornal, avançou uma porta-voz do Governo britânico.Slack veio já a público pedir desculpa pela “raiva e sofrimento” causados pela realização da festa em sua homenagem.





James Slack disse não poder comentar mais o caso até à conclusão da investigação interna a várias celebrações em Downing Street durante o período de confinamento.



Vinho, música e “ambiente de festa”

Segundo o, a festa de despedida de James Slack, neste caso para celebrar a saída de um dos fotógrafos pessoais do primeiro-ministro.O diário britânico refere ainda que alguns dos funcionários foram a uma loja nas proximidades e trouxeram de volta. Na festa que alegadamente aconteceu na cave,, com um computador portátil “a passar música aos altos berros”.Mais tarde, as duas festas ter-se-ão unido no jardim da residência oficial do primeiro-ministro, terminando depois da meia-noite.Sabe-se já que, encontrando-se a passar esse fim de semana na sua casa de campo.

A deputada trabalhista Angela Rayner já reagiu às notícias, argumentando que “a responsabilidade sobre os comportamentos” no número 10 “fica com o primeiro-ministro”.





Lembrou ainda que, nessa altura, “a rainha estava em casa a fazer o luto, assim como muitos outros, lidando com o trauma e sacrifício de o fazer sozinha para respeitar as regras” impostas pela pandemia.

Deputados pedem demissão de Boris Johnson

As revelações avançadas pelochegam numa altura em que Downing Street está sob fogo cerrado devido a outras festas lá realizadas em período de confinamento – pelo menos uma delas com a presença do primeiro-ministro.A festa em questãode covid-19. As restrições ditavam que ninguém podia sair de casa sem uma justificação viável e que cada indivíduo apenas poderia encontrar-se em espaços públicos com uma pessoa fora do agregado familiar.Ainda assim, o secretário de Boris Johnson convidou porcerca de 100 pessoas para “tomarem, com distanciamento social, bebidas no jardim” da residência oficial do chefe de Governo, em Downing Street.O primeiro-ministro. Disse ainda acreditar firmemente que se tratava de um “evento de trabalho” e não de uma festa, assegurando que apenas lá esteve 25 minutos.A polémica tem valido ao primeiro-ministrono Parlamento. O deputado Douglas Ross avançou mesmo que irá escrever ao comité que organiza as disputas pela liderança conservadora para registar a sua falta de confiança em Boris Johnson.