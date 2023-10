Mais mil migrantes juntam-se à caravana que partiu do México com destino aos EUA

Os migrantes, que saíram de Tapachucha, na fronteira do México com a Guatemala, percorreram hoje cerca de 35 quilómetros até ao município de Huehuetán.

O diretor da organização Pueblos Sin Fronteras [Povos Sem Fronteiras, em português], Irineo Mujica Arzate afirmou que o número de pessoas está a aumentar, apelando à Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), ao Ministério do Interior (Segob) e ao Instituto Nacional de Migração (INM) para que abordem a situação destas pessoas.

"É o seu dever, por razões humanitárias, ele (o chefe do INM, Francisco Garduño) tem a obrigação de enfrentar a crise migratória", comentou Arzate.

O migrante colombiano Luis Fernando pediu ao Governo mexicano que os ajudasse com os documentos temporários, como um gesto humanitário, destacando que centenas de migrantes não têm recursos para avançar.

A situação na fronteira sul reflete um fluxo migratório "sem precedentes" na região, como alertou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no mês passado, com até 16 mil migrantes a chegar por dia às fronteiras do México, de acordo com o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

O migrante da Guatemala Douglas Bryan, um dos voluntários na ajuda da coordenação da caravana explicou que entre segunda-feira e hoje o número de pessoas aumentou.

"Hoje ficamos em Huehuetán, amanhã em Huixtla, é muito difícil, saímos às 5 da manhã para avançar rapidamente, pedimos ajuda para nos concederem vistos ou autorizações de 45 dias para avançar e chegar à fronteira", disse o migrante guatemalteco.

Os migrantes instalaram-se hoje no parque Miguel Hidalgo em Huehuetán para descansarem, continuando a viagem a cerca de 20 quilómetro de Huixtla.