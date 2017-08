Mais mortos da tempestade Harvey que vai durar até ao final da semana

Sandra Salvado - RTP 29 Ago, 2017, 11:47 / atualizado em 29 Ago, 2017, 12:19 | Mundo

É já considerada a tempestade mais forte dos últimos 50 anos. Cinquenta condados do Texas já foram afetados pelo Harvey, o furacão transformado em tempestade tropical. Pelo menos 30 mil pessoas estão a ser realojadas em abrigos temporários.



A tempestade deverá ainda agravar-se até ao final da semana, isto numa altura em que as autoridades federais procedem à libertação de água das barragens, que já estão no limite. O objetivo é que estas descargas impeçam que a água salte os diques e se dirija de forma descontrolada para as habitações.



Além dos 50 condados do Texas afetados pelo Harvey, também uma parte do Louisiana foi afetado pelo furacão de categoria 4, o mais poderoso a atingir os Estados Unidos nos últimos anos. Calcula-se que cerca de 450 mil pessoas venham a pedir assistência federal, na tentativa de obterem apoio financeiro e novas habitações.







A chuva intensa transformou as ruas em rios navegáveis apenas por barco e levou a comparações com o cenário vivido no país em agosto de 2005 com o furacão Katrina.



De acordo com última contagem do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) vai ocorrer ainda um aumento na queda de chuva de alguns centímetros relativamente a domingo. O NWS adianta ainda que a chuva que caiu em Houston é o equivalente à quantidade de água que costuma cair durante um ano. “Quase um ano de chuva em três meses”.



As chuvas devem prosseguir nos próximos dias, intensificando as inundações. Apesar de o Governo ter declarado o estado de catástrofe natural no Texas logo na sexta-feira, na expetativa da chegada do Harvey, os meios de socorro público não têm mãos a medir para responder a tantos pedidos de ajuda.







“Este acontecimento não tem precedentes e todos os impactos são desconhecidos e para além de tudo o que já experimentámos. Sigam as instruções das autoridades para ficarem em segurança”, alerta o Serviço Nacional de Meteorologia.



Donald Trump rescindiu à regra de combate às cheias, semanas antes de furacão Harvey atingir o Texas. A regra tinha sido assinada por Barack Obama, em 2015, e pretendia tornar infraestruturas mais resilientes face aos efeitos das alterações climáticas, mas foi abolida pela atual administração em meados de agosto para acelerar licenciamento de novos projetos e torná-los “mais baratos”.



"Vamos construir infraestruturas de forma mais rápida e mais barata e fazer com que os processos de licenciamento decorram muito mais rapidamente", anunciou Donald Trump em agosto.



Agora, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admite que será difícil recuperar da destruição causada pela tempestade Harvey. Numa conferência de imprensa, o Presidente norte-americano garantiu apoio total às populações e reforçou que o importante é proteger as pessoas.



Donald Trump desloca-se esta terça-feira com a mulher, Melania, a Corpus Christi, no sul do Texas, para ver a dimensão da tragédia.O Presidente norte-americano prometeu assistência às zonas do Estado do Texas afetadas pelo Harvey. Trump adiantou que a disponibilidade de três mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) é suficiente para as necessidades imediatas, mas prometeu que vai enviar um pedido ao Congresso para obter mais dinheiro."Nunca vimos uma coisa como esta, esta previsão era impensável", declarou o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências, Brock Long, que adiantou ainda que 54 condados do Texas foram afetados por esta tempestade. Angelina, Trinity, Sabine e Orange foram adicionados posteriormente, o que facilita ao Estado a gestão dos recursos essenciais para busca, salvamento e assistência.Na segunda-feira, o Governador do Texas, Greg Abbott, destacou mais mil agentes adicionais da Guarda Nacional, a juntar aos três mil que já estavam a prestar apoio à população do Texas. Esta terça-feira revelou que destacou 12 mil agentes, toda a Guarda Nacional, para responder à catástrofe.Nas últimas horas, os serviços de emergência de Houston receberam cerca de seis mil pedidos de ajuda, sendo que muitas pessoas ainda estão à espera das equipas de resgate.As autoridades acreditam que o pior ainda está para vir, já que a tempestade está a mover-se muito devagar, o que provocará uma maior precipitação nas ruas do Texas, pelo menos, até ao final da semana.O autarca de Houston, no estado norte-americano do Texas, afirmou na segunda-feira à noite que a polícia resgatou mil pessoas nas últimas oito horas, elevando o total para 3.052, após as inundações causadas pelo Harvey.A Guarda Costeira dos Estados Unidos deu conta também que foram efetuados mais de três mil resgates por mar ou ar e que tem estado a receber mais de mil telefonemas por hora.