Mais três casos em Macau elevam total para 29

Todos os casos são importados, com os três a regressarem do Reino Unido nos últimos dias. Dois são estudantes, de 15 e 17 anos, o terceiro é também um residente de Macau de 28 anos, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, em menos de 10 dias o território identificou 19 novos casos, todos eles importados.

Macau registou uma primeira vaga de 10 casos de infeção pela covid-19 em fevereiro, que já tiveram alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram medidas de controlo e restrições fronteiriças e a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.