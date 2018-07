Partilhar o artigo Mais três membros do Governo timorense nomeados pelo PR mas só um toma posse Imprimir o artigo Mais três membros do Governo timorense nomeados pelo PR mas só um toma posse Enviar por email o artigo Mais três membros do Governo timorense nomeados pelo PR mas só um toma posse Aumentar a fonte do artigo Mais três membros do Governo timorense nomeados pelo PR mas só um toma posse Diminuir a fonte do artigo Mais três membros do Governo timorense nomeados pelo PR mas só um toma posse Ouvir o artigo Mais três membros do Governo timorense nomeados pelo PR mas só um toma posse

Tópicos:

VIII,